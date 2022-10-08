Лондон, , 18:57 — REGNUM Великобритания может ввести санкции против горнорудной промышленности России, что станет потрясением для индустрии по всему миру, пишет обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Решения Лондонский биржи металлов имеют далекоидущие последствия для ценообразования и торговли металлами на планете», — пишет Фарчи.

По его мнению, если такие меры будут приняты, то они станут проблемой для таких компаний, как Glencore Plc (Швейцария), которая сотрудничает с «Русалом». Также запрет на поставки может отрезать основных производителей от рынка.

Агентство напомнило, что на Россию приходится 9% от мировых запасов никеля, 5% от запасов алюминия и 4% — меди.