Лондон, 8 октября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Великобритания может ввести санкции против горнорудной промышленности России, что станет потрясением для индустрии по всему миру, пишет обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Решения Лондонский биржи металлов имеют далекоидущие последствия для ценообразования и торговли металлами на планете», — пишет Фарчи.

По его мнению, если такие меры будут приняты, то они станут проблемой для таких компаний, как Glencore Plc (Швейцария), которая сотрудничает с «Русалом». Также запрет на поставки может отрезать основных производителей от рынка.

Агентство напомнило, что на Россию приходится 9% от мировых запасов никеля, 5% от запасов алюминия и 4% — меди.