Новая Каховка, Херсонская область, , 18:56 — REGNUM Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала 8 октября в четвертый раз над Новой Каховкой на территории Херсонской области. Об этом сообщает администрация Новой Каховки в Telegram-канале.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

«В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги, — говорится в сообщении. — Четвёртая… Работает ПВО: восемь воздушных взрывов».

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО РФ за сутки уничтожены 12 беспилотников ВСУ.