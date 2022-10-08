Скадовск, Херсонская область, 8 октября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Около административного здания в городе Скадовске Херсонской области обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 8 октября журналистам представитель экстренных служб региона.

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«В г. Скадовске… предотвращен террористический акт, — сказал источник. — Возле административного здания на Александровской улице обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ».

По словам источника, в настоящее время ведутся поиски подозреваемых.

Как передавало ИА REGNUM, ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе запасов топлива хватит на долгое время.