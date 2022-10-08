Москва, 8 октября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. 8 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в центральном матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

ЦСКА

Первый мяч на 12-й минуте встречи забил 27-летний бразильский центральный защитник Виллиан Роша после передачи Константина Кучаева — 1:0. В конце первой половины Федор Смолов сравнял счет — 1:1. Желтые карточки получили Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов, Федор Чалов и Ярослав Гладышев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Статистика матча (ЦСКА/ «Динамо»)

Удары 13/10

Удары в створ 4/2

Владение 47%/53%

Угловые 11/3

Нарушения 4/9

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Роша, Щенников (Обляков, 85’), Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Кучаев (Медина, 76’), Чалов (Гайч, 86’).

«Динамо»: Шунин, Даса (Паршивлюк, 84’), Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Нгамалё (Гладышев, 64’), Фомин, Норманн (Кутицкий, 46’), Макаров (Грулев, 64’), Захарян, Смолов (Тюкавин, 79’).

ЦСКА, набрав 24 очка, временно поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 17-ю очками остался на восьмой позиции.