Грозный, 8 октября 2022, 18:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности направить к Крымскому мосту подразделения чеченских силовиков. В случае поступления приказа они выдвинутся для контролирования ситуации в районе диверсии, в том числе для патрулирования и проверки транспортных средств, направляющихся в сторону Крымского моста. Об этом руководитель республики 8 октября сообщил информационному агентству «Чечня Сегодня».
Он также отметил, что в настоящее время в режиме готовности находятся более 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов Чечни. Они выполнят приказ любой сложности. Однако, по мнению Кадырова, подобной диверсии, что произошла на Крымском мосту, в дальнейшем не предвидится.