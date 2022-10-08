Грозный, 8 октября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности направить к Крымскому мосту подразделения чеченских силовиков. В случае поступления приказа они выдвинутся для контроля ситуации в районе диверсии, в том числе для патрулирования и проверки транспортных средств, направляющихся в сторону Крымского моста. Об этом руководитель республики 8 октября сообщил информационному агентству «Чечня Сегодня».

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Если есть необходимость и будет приказ, чеченские росгвардейцы готовы выдвинуться в Краснодарский край и Республику Крым для контроля движения и досмотра транспорта, передвигающегося по Крымскому мосту. Хоть сейчас. Опыт несения такой службы есть», — заверил чеченский лидер.

Он также отметил, что в настоящее время в режиме готовности находятся более 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов Чечни. Они выполнят приказ любой сложности. Однако, по мнению Кадырова, подобной диверсии, что произошла на Крымском мосту, в дальнейшем не предвидится.

«Не думаю, что будет повтор точно такой же ситуации, учитывая, что будут приняты усиленные меры безопасности. Нужно предусмотреть все возможные варианты агрессии и скорректировать меры безопасности», — цитирует Кадырова ИА «Чечня Сегодня».