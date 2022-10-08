Донецк, , 18:22 — REGNUM Населенные пункты Горловка и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:40 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 мм; 17:56 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Александровке шесть снарядов калибра 152 мм.