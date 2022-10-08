Курган, 8 октября 2022, 18:21 — REGNUM В Курганской области управление социальной защиты с главами муниципальных округов завершили формирование списка потребностей семей мобилизованных. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вадим Шумков.
«Уже начата последовательная отработка всех проблемных вопросов. В основе бытовые, имущественные, финансовые и организационные вопросы — от дополнительной медицинской помощи членам семьи до газификации, ремонта крыш, приостановки исполнительных производств и закупа дров», — отметил глава Зауралья.
Вадим Шумков добавил, что работа с семьями мобилизованных граждан и участников спецоперации проводится через органы местного самоуправления и отделы управления соцзащиты.
«Деньги выделяем. Отработаем все, что в наших силах», — подчеркнул Шумков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Зауралья на сборном пункте просил мобилизованных заполнить анкеты, в которых они должны были указать семейные проблемы бытового характера.
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