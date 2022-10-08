Москва, 8 октября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место теракта на Крымском мосту, сообщили 8 октября в пресс-службе ведомства.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

«Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что Куренков совершил облет и осмотрел место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту.

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