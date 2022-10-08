Сочи, Краснодарский край, , 18:17 — REGNUM Московский «Локомотив» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2022/23 сыграет с «Сочи». Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Сослан Джанаев, Игорь Юрганов, Ибрагим Цаллагов, Ваня Дркушич, Тимофей Шипунов, Тимофей Маргасов, Сергей Терехов, Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Амир Батырев, Лука Джорджевич.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Иван Кузьмичев, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Франсуа Камано, Артем Карпукас, Педриньо, Иван Игнатьев.

В последний раз «Сочи» и «Локомотив» играли между собой 17 апреля в матче 25-го тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Тимофей Маргасов (11’), Родриган (43’ Кристиан Нобоа) и Вильсон Изидор (36’ пенальти, 49’ Мацей Рыбус).