Милан, Италия, , 18:14 — REGNUM 8 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в центральном матче 9-го тура итальянской Серии А 2022/23 сыграет с туринским «Ювентусом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Милан» robin bos

Стартовые составы команд:

«Милан»: Чиприан Тэтэрушану, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Томмазо Побега, Браим Диас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Глейсон Бремер, Данило, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро, Мануэль Лкателли, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Филип Костич, Аркадиуш Милик, Душан Влахович.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.

На данный момент «Милан» с пятью победами и 17-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус», набрав 13 очков, располагается тремя позициями ниже.