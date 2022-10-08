Ростов-на-Дону, , 18:12 — REGNUM Сводный отряд добровольцев отправился из Ростовской области в район Таманского полуострова. Они окажут помощь сотрудникам МЧС и властям Кубани в организации переправы. Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Волонтер Дарья Драй © ИА REGNUM

«К отряду присоединятся 15 молодогвардейцев из Ростовской области. Они уже выехали, чтобы оказать любую востребованную помощь ожидающим водителям и пассажирам — устанавливать тенты, размещать людей, переносить вещи, раздавать воду и чай, регистрировать направляющихся на паром», — уточнил председатель Заксобрания Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что организация паромной переправы для пассажиров запланирована на вторую половину дня 9 октября.