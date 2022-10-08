Ростов-на-Дону, 8 октября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Сводный отряд добровольцев отправился из Ростовской области в район Таманского полуострова. Они окажут помощь сотрудникам МЧС и властям Кубани в организации переправы. Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

«К отряду присоединятся 15 молодогвардейцев из Ростовской области. Они уже выехали, чтобы оказать любую востребованную помощь ожидающим водителям и пассажирам — устанавливать тенты, размещать людей, переносить вещи, раздавать воду и чай, регистрировать направляющихся на паром», — уточнил председатель Заксобрания Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что организация паромной переправы для пассажиров запланирована на вторую половину дня 9 октября.