Донецк, 8 октября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ получил ранение мужчина. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Населенный пункт Андреевка: ранен мужчина 1984 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую из артиллерии.