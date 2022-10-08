Стремоусов: за терактом на Крымском мосту стоят киевские спецслужбы
Херсон, 8 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. За терактом на Крымском мосту стоят спецслужбы киевского режима, сообщил 8 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия
Теракт на Крымском мосту
«Сегодня [киевские нацисты] в лице СБУ попытались подорвать Крымский мост», — написал он в телеграм-канале.
По его мнению, после взрыва на Крымском мосту последует адекватный ответ со стороны России.
«На этом шутки закончились», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, не менее трёх человек погибли в результате теракта на Крымском мосту.
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