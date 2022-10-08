Херсон, 8 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. За терактом на Крымском мосту стоят спецслужбы киевского режима, сообщил 8 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

«Сегодня [киевские нацисты] в лице СБУ попытались подорвать Крымский мост», — написал он в телеграм-канале.

По его мнению, после взрыва на Крымском мосту последует адекватный ответ со стороны России.

«На этом шутки закончились», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, не менее трёх человек погибли в результате теракта на Крымском мосту.

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