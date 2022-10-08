8 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы винят НАТО и Киев во взрыве на Крымском мосту, предлагают больше не помогать ВСУ и бежать подальше от территорий бывш. УССР, пока Путин не показал, что такое настоящая война.

Джейн Спай, , 18:42 — REGNUM 8 октября в 6:07 мск на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны на рядом проезжающем железнодорожном составе. Два автомобильных пролета частично разрушены. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк признал ответственность Киева за теракт.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

Пока британские СМИ придумывают очередную порцию антироссийской пропаганды. Часть изданий с гордостью утверждает, что это киевские неонацисты «дают отпор российскому вторжению», часть не спешит с выводами, пытаясь абсурднейшим образом свалить всё на российского президента.

Тем временем в соцсетях все всё давно уже поняли. Те, кому западной пропагандой успели достаточно промыть мозги, хвалят Киев за такой смелый шаг и поздравляют Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Те, кто пока еще в здравом уме и сопротивляется очевидному бреду, распространяемому крупнейшими изданиями, осуждают США, НАТО и ВСУ.

Среди слепо верящих во всю антироссийскую чушь есть те, кто уверен, что взрыв организовали сами русские. Некоторые пользователи отметили, что эта версия совершенно бессмысленна, потому что Крымский мост — это гордость для России, в которую вложены миллиарды.

«Это не Путин, зачем ему взрывать собственный мост. Тем не менее мне страшно думать о последствиях этого взрыва», — считает @MrsJamGood.

«Путин взорвал свой трубопровод, стрелял по своим же гражданам в Донбассе, бомбил атомную электростанцию, на которой сидят его же военные, так что для его генералов вполне естественно совершить теракт на Крымском мосту. Как взрослые люди, живущие на Западе, этому абсурду верят?» — спросил @davidle42 407 766

Часть пользователей уверена, что взрыв произошел по приказу Киева, именно поэтому нацистские власти сейчас сидят и радуются.

«Это мост из России в Крым, он сам себя не взорвал, это сделали сторонники киевского режима», — объяснила @MrsJamGood.

Теракт на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ряд комментаторов предположили, что взрыв на мосту устроили те, кто устроил диверсию на «Северном потоке». Среди главных подозреваемых Вашингтон и Киев, по предположениям некоторых пользователей, США и Зеленский работали вместе.

«Если Киев смог достать до одного из самых охраняемых объектов инфраструктуры под российским контролем, можно небезосновательно предположить, что ВСУ могли достать и до «Северного потока» с помощью самодовольной Европы», — написал @plaintalker2022.

«По всем признакам похоже, что ответственны за это те же, кто и устроил диверсию на «Северном потоке», — отметил @NEWS23Five.

«Причина неясна… киевский представитель фактически признался, что они являлись инициаторами», — прокомментировал @charles_h_wolf.

«Причина? Как насчет НАТО?» — написал @ScarpoLives

«Тут не требуется много воображения, чтобы угадать, кто за этим стоит. Весь конфликт начался из-за НАТО и США», — считает @johnmcaree101.

«Если вам неясно, как нацисты разрушили мост, то они использовали американские бомбы», — прокомментировал @King___justice.

Некоторые пользователи не могут понять, почему киевские власти так хотят забрать Крым, если население проголосовало за выход республики и присоединение к России, их никто не заставлял, они сами так решили.

«Люди в Крыму хотят быть частью России, если это сделали по приказу Киева, то ВСУ пора бежать», — посоветовал @KernowEd.

«Крым — российский! Киевские неонацисты — преступники!» — написал @varnaamedr.

Ряд комментаторов посоветовал Западу готовиться к жестоким последствиям, потому что, нанеся удар по Крымскому мосту, Запад фактически объявил войну России.

«Это было сделано специально. Таким образом вы развязали войну. «Тени» используют киевский режим как наживку», — написал @junaiyd1987.

«Всё тут ясно, «Искандер» уже едет, ждите», — прокомментировал @LeBonsense.

«Россия борется с НАТО, но сейчас они будут реально агрессивными, потому что они сражаются против реального врага», — считает @Lubabal30 459 943.

«Пусть Запад сидит и радуется сейчас, но когда Путин ответит, вы будете сидеть, плакать и сожалеть о содеянном. Дни сумасшедшего комика сочтены. Путин покажет Западу, из чего Россия сделана», — написал @Angimah_Peter.