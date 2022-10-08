Донецк, , 18:03 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:51 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили свыше 100 боевиков ВСУ и 12 единиц военной техники около населённых пунктов Северск, Новое и Ямполовка в ДНР.