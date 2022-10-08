Москва, , 18:03 — REGNUM Удар по Крымскому мосту показал окончание специальной военной операции и переход к войне, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Мы понимаем, кто и зачем это сделал. Хватит миндальничать с террористами! Специальная военная операция закончена. Пора воевать — жестко, даже жестоко», — отметил Миронов.

Он возмущен тем, что один из символов новой России подвергся варварской атаке.

«Хватит пустых разговоров про «красные линии» и угроз «центрам принятия решений». На эту атаку нужно давать беспредельно жесткий ответ!» — подчеркнул парламентарий.

В противном случае «вместе с полотном Крымского моста упадет и доверие миллионов людей к власти».