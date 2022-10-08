Донецк, 8 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:40 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку и Донецк из артиллерии.