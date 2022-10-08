Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 17:51 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» в матче девятого тура итальянской Серии А сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Сассуоло». Основное время встречи, проходившей в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи», завершилось со счетом 1:2.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Оба гола в составе «нерадзурри» забил 36-летний форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко (44’ Дензел Думфрис, 75’ Генрих Мхитарян). Единственный гол «Сассуоло» на 60-й минуте встречи забил Давиде Фраттези после передачи Рожерио.

Желтые карточки получили Кристьян Асллани, Джанмарко Феррари, Данило Д’Амброзио, Абду Харруи, Симоне Индзаги и Руан. На матче работала бригада арбитров во главе с Симоне Соццой.

Составы команд:

«Сассуоло»: Консильи, Рожерио, Феррари (Руан, 89’), Тольян, Эртич (Айхан, 82’), Фраттези (Альварес, 82’), Лопес, Торстведт (Харруи, 71’), Пинамонти, Сейде (Антист, 71’), Лориенте.

«Интер»: Онана, Думфрис, Ачерби, Димарко (Дармиан, 68’), Д’Амброзио (Шкриниар, 58’), Бастони, Асллани (Мхитарня, 46’), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84’), Джеко, Мартинес.

«Интер», одержав пятую победу в сезоне и набрав 15 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 12-ю очками опустился на девятую позицию.