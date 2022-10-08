8 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым киевский режим признает ряд Курильских островов «неотъемлемой частью Японии».

Оксана Переможенко, , 18:44 — REGNUM Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым киевский режим признает ряд Курильских островов «неотъемлемой частью Японии», которые в Киеве считают «оккупированными» Россией. Японскими Киев считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу островов Плоские (Хабомаи). Зеленский уверен, что подписав указ, он подтверждает уважение киевского режима к суверенитету и территориальной целостности Японии.

Илья Репин. Иуда. 1885

Новость обсудили вы мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом отметили, что у киевского режима словно нет своих проблем. Иные порекомендовали Зеленскому вспомнить, например, о землях бывш. УССР, которые ранее были венгерскими, польскими и румынскими. Другие отметили, что представители киевского режима решили таким образом заискивать перед Японией, а также хотят «насолить» России.

«Зеленский ведёт себя как брошенная баба, которая ночью машину мужику царапает от бессильной злости», — иронизирует Сергей.

«Уже не знают, как из трусов выпрыгнуть ради одобрения США…» — добавил «Суровый».

«Чем бы дурни ни тешились… Страна в пропасть летит, а они обсуждают полёт на Марс», — смеется Igor S.

«А оккупацию Японии Америкой признали? Надо быть последовательными», — призвал Александр.

«Со своими территориями не разобрались, уже к чужим лезут…» — добавила Наира.

«И при всём этом [киевский режим] якобы не хочет войны. Устраивая подобные дешевые провокации. Они вообще понимают, какую медвежью услугу они делают той же Японии? Уверена, что не понимают в силу своего клинического кретинизма», — отреагировала «Кимми».

Анатомия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никаких Курил. Они наши по праву, и кончен сказ!» — пишет один из участников обсуждения.

«Этой недостране можно признать всё и везде. Потому что их скоро не будет», — смеется Vycheslav777.

«Бедолага. Уже не знает, кому лизнуть», — с сарказмом добавил Артем.

«А у него других проблем нет, вот он и заботится о Японии», — шутит Фрося Б.

«Надо уже и нам признать Японию оккупированной США…» — комментирует «Гайка».

«От него свои территории ушли, а он другим подлизывает… Ну дурак…» — не выдержала Инна.

«Пусть Зеля еще и США насчет Техаса заявит. Турции — про Кипр и т.д.», — добавила Марина Ю.

«Киевский наркоша уже не знает, как еще нам насолить. Весь наизнанку вывернуться готов со своим бредом…» — отметила Марина Л.

«А чего Косово не вспомнил? А Голанские высоты? А оккупированный Турцией Северный Кипр?» — спросил N. N.

«Это чучело не хочет вернуть незаконно присоединённые территории: Закарпатье — Венгрии, Буковину — Румынии, Галичину — Польше? Заговорил он… об «оккупированных» территориях», — написал Alexey S.

«Лизнул так лизнул. Так и Техас Мексике отдаст», — с юмором отметил Александр Т.

«[Бывший премьер-министр Японии] Синдзо Абэ налаживал дипломатические отношения с Россией годами и даже преуспел местами. А здесь плесень решила высказаться по теме, в которой ничего не смыслит, я думаю, японцы оценили», — отреагировала Galina P.

«Заберите чернила у Иуды!» — призвала Светлана.

«Доляпается Зеленский, что оставшаяся часть вверенных ему [территорий] уйдёт Польше…» — подытожил еще один участник обсуждения.

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