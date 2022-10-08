Москва, , 17:48 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности к дипломатии с Россией по ситуации на территории б. УССР расходится с реальными шагами Вашингтона, заявила 8 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, поступающие от администрации США публичные сигналы «сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога».

«Однако главное — это реальные шаги американцев и их сателлитов. А они кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она отметила, что в настоящее время наращиваются поставки вооружений киевскому режиму, растет число западных наемников и инструкторов.