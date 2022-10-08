Москва, 8 октября 2022, 17:48 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности к дипломатии с Россией по ситуации на территории б. УССР расходится с реальными шагами Вашингтона, заявила 8 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, поступающие от администрации США публичные сигналы «сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога».
Она отметила, что в настоящее время наращиваются поставки вооружений киевскому режиму, растет число западных наемников и инструкторов.