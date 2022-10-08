Москва, 8 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В ближайшие дни президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением к жителям страны. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.