Барселона, Испания, , 17:42 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг восстановился от повреждения и сможет сыграть в ближайших матчах каталонского клуба. Об этом 8 октября сообщает главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

«Де Йонг готов на 100% и незаменим в команде. Он многое дает «Барселона», он щедр, он помогает партнерам, добавляет динамики в игру. Френки может играть на разных позициях, и это гарантия того, что он будет доступен», — цитирует Хави издание Mundo Deportivo.

Френки де Йонг получил повреждение в расположении сборной Нидерландов после матча групповой стадии Лиги наций УЕФА со сборной Польши (2:0). В текущем сезоне на счету хавбека один забитый мяч в восьми матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах.