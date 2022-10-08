Дортмунд, Германия, , 17:39 — REGNUM 19-летний хавбек дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем намерен продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 8 октября сообщает испанское издание As.

По информации источника, футболист отдает предпочтение «Ливерпулю», но пока не уверен окончательно, что перейдет в английскую команду. Альтернативным вариантом для Беллингема называют мадридский «Реал», выступающий в Ла Лиге.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 12-ти матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также 19-летний футболист получил две желтые карточки.