Лондон, 8 октября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен предложить лондонскому «Вест Хэм Юнайтед» 100 миллионов евро за 23-летнего опорного полузащитника сборной Англии Деклана Райса. Об этом 8 октября сообщает издание Football Insider.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

По информации источника, «молотобойцы» запрашивают за футболиста от 100 до 120 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего хавбека в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Деклан Райс принял участие в 11-ти матчах за «Вест Хэм Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что на Райса также претендовали «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».