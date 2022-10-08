Луганск, 8 октября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Диверсантов ВСУ, планировавших серию терактов в Донбассе, задержали спецслужбы Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 октября сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — заявил источник.

По его словам, диверсанта планировали подрыв учреждений дошкольного образования, а также объектов гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за минувшие сутки потеряли в ЛНР до 50 человек, танк и два бронетранспортера.