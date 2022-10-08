Москва, , 17:35 — REGNUM Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, направленный на установление особых условий функционирования экономики и распоряжения государственным имуществом в условиях санкций и поддержки предпринимательской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается рассмотреть возможность распространить на арендаторов государственного и муниципального недвижимого имущества мер, аналогичных принятым для арендаторов земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Планируется установить право арендаторов недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключить дополнительное соглашение к действующему договору аренды о продлении срока договора не более чем на три года без проведения торгов.

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