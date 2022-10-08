Москва, 8 октября 2022, 17:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Российской Федерацией и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче осужденных, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.
Договором предусматривается, что стороны оказывают друг другу содействие в вопросах передачи осужденных.
Ратификация договора не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.
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