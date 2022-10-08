Путин внес в Госдуму договор с Гонконгом о передаче осужденных
Москва, 8 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Российской Федерацией и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче осужденных, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Госдума
Договором предусматривается, что стороны оказывают друг другу содействие в вопросах передачи осужденных.
Ратификация договора не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.
Читайте также:Маск предложил Китаю оставить Тайваню чуть больше прав, чем Гонконгу