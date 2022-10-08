Москва, 8 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Российской Федерацией и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче осужденных, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Договором предусматривается, что стороны оказывают друг другу содействие в вопросах передачи осужденных.

Ратификация договора не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.

Читайте также:Маск предложил Китаю оставить Тайваню чуть больше прав, чем Гонконгу