Москва, , 17:25 — REGNUM В офисе Зеленского пошли на попятную и теперь заявляют, что Россия, мол, сама взорвала Крымский мост, обратил внимание лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Не иначе как в США проснулись кураторы и уточнили вводные по методичке», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

То же мы слышали и про Запорожскую АЭС, и про мирных жителей Донбасса, — они якобы сами себя обстреливали восемь лет подряд, припомнил парламентарий.

«Необходимо дождаться первых результатов расследования правоохранительных органов. Однако злорадная реакция польских и эстонских политиков явно спутала карты Киеву в новых попытках отрицания своей причастности. Тем более при отказе от «первичных показаний», — добавил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил киевский режим со взрывом на Крымском мосту. Дипломат выразил мнение, что взрыв моста связан с днем рождения президента России Владимира Путина 7 октября.

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