Дамаск, 8 октября 2022, 17:11 — REGNUM Соединенные Штаты должны незамедлительно вывести свои войска из Сирии, говорится в заявлении МИД САР, распространенном 8 октября агентством SANA.
Отмечается, что незаконное присутствие войск США и использование Вашингтоном наемников для осуществления своих целей противоречит международному праву.
В МИД САР подчеркнули, что в последние недели «американские оккупационные силы активизировали вывоз сирийской нефти в цистернах на свои базы на иракской территории».