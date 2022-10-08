Дамаск, , 17:11 — REGNUM Соединенные Штаты должны незамедлительно вывести свои войска из Сирии, говорится в заявлении МИД САР, распространенном 8 октября агентством SANA.

Война в Сирии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что незаконное присутствие войск США и использование Вашингтоном наемников для осуществления своих целей противоречит международному праву.

«Дамаск оставляет за собой право добиться компенсации от США за причиненные убытки в результате оккупации», — подчеркнули в МИД.

В МИД САР подчеркнули, что в последние недели «американские оккупационные силы активизировали вывоз сирийской нефти в цистернах на свои базы на иракской территории».