Дамаск, 8 октября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны незамедлительно вывести свои войска из Сирии, говорится в заявлении МИД САР, распространенном 8 октября агентством SANA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война в Сирии

Отмечается, что незаконное присутствие войск США и использование Вашингтоном наемников для осуществления своих целей противоречит международному праву.

«Дамаск оставляет за собой право добиться компенсации от США за причиненные убытки в результате оккупации», — подчеркнули в МИД.

В МИД САР подчеркнули, что в последние недели «американские оккупационные силы активизировали вывоз сирийской нефти в цистернах на свои базы на иракской территории».