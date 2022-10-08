Лондон, , 17:10 — REGNUM Лондонский «Челси» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Вулверхэмптоном». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ассистенты главного судьи — Эдриан Холмс и Марк Шолес. Резервный арбитр — Давид Кут.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Трево Чалоба, Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Марк Кукурелья, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт, Кай Хаверц.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Хони Кастро, Нелсон Семеду, Макс Килман, Тоти Гомеш, Даниэл Каштелу, Гонсалу Гедеш, Тоти Гомеш, Матеус Луис, Жоау Моутинью, Адама Траоре, Диего Коста.