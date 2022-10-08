Донецк, , 17:09 — REGNUM Населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Гаубица Д-30 ВСУ mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке четыре снаряда калибра 155 мм.