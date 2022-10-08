Манчестер, Великобритания, 8 октября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. 8 октября в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Саутгемптоном». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Мануэль Аканджи, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Филип Фоден, Эрлинг Холанд.

«Саутгемптон»: Гэвин Базуну, Кайл Уокер-Питерс, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Армел Белла-Котчап, Джо Арибо, Джеймс Уорд-Прауз, Стюарт Армстронг, Ибраима Диалло, Адам Армстронг, Чи Адамс.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты главного судьи — Дерек Итон и Стив Мередит.