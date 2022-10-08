Донецк, , 17:06 — REGNUM Операцию по освобождению села Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР) от боевиков ВСУ ведут подразделения Народной милиции (НМ) республики. Об этом 8 октября сообщило управление Народной милиции ДНР в своем Telegram-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«11 полк и батальон «Сомали» продолжают развивать успех и ведут зачистку села Первомайского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерия, огонь которой корректируется с помощью беспилотников, поддерживает действия штурмовых групп.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку и Донецк из артиллерии.