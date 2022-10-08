Москва, 8 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Теракт на Крымском мосту требует незамедлительных и решительных действий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Необходимо утраивать силы для обеспечения безопасности. Требуется принятие смелых, умных и очень ответственных решений. Надеюсь, этот теракт заставит пробудиться в том числе и тех, кто напрямую отвечает за ведение боевых действий и безопасность», — отметил Зюганов.

Кроме того, по его словам, во весь свой гигантский рост встаёт вопрос перехода к мобилизационной экономике и сплочения общества для отпора врагу.