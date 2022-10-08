Москва, 8 октября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. 8 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится центральный матч 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 ЦСКА — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Федор Чалов

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Милан Гаич, Мойзес, Саша Зделар, Константин Кучаев, Хорхе Карраскаль, Виктор Мендес, Федор Чалов.

«Динамо»: Антон Шунин, Эли Даса, Роберто Фернандес, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Муми Нгамалё, Матиас Норманн, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров, Федор Чалов.

24-летний форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов признан болельщиками «красно-синих» лучшим игроком команды в сентябре. В текущем сезоне на счету нападающего 8 (7+1) очков по системе гол+пас в 11-ти матчах чемпионата России.