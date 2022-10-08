8 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы Крыма о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту после террористического акта было восстановлено.

Светлана Рыбина, , 18:49 — REGNUM Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту после теракта было возобновлено, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Аксёнов подчеркнул, что легковые автомобили и автобусы теперь могут, как прежде, двигаться по Крымскому мосту, правда, перед этим им придётся пройти полную процедуру осмотра. Под исключение попали грузовые машины, которым оставили лишь одну возможность перебраться в этом районе — воспользоваться Керченской переправой. Аксёнов уверяет, что уже в самое ближайшее время через пролив запустят паром «Керчь-2».

«Недолгой оказалась киевская перемога», — отметил Илья П.

Многие пользователи оказались приятно удивлены, что последствия утреннего теракта, которые многие восприняли как фактор, который полностью парализует движение по Крымскому мосту, вышли не таким уж и катастрофическими.

«После утреннего уныния это мощная новость!» — считает Олег Н.

«Реально. Долой уныние! Нацикам не удалось сломить Крымский мост!» — пишет Арсений Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты, устроившие террористическую акцию на переправе, намеревались уничтожить мост полностью, но оказалось, что даже такого мощного взрыва не хватило, чтобы погубить эту монументальную конструкцию.

«Недолго счастье играло у бандеровцев. Они думали, что реально разрушат наш мост?» — задаётся вопросом Михаил Ч.

«Ну и чего добились этим терактом? Ответки хотели, чтобы войну масштабную развязать, втянуть Америку и всю Европу против России? Опять пальцем не туда попали. Лишний раз только подтвердили, что не зря мы спецоперацию начали», — указывает Олеся К.

Теракт на Крымском мосту Александр Полегенько © ИА REGNUM

Часть людей не видит ситуацию в таком же радужном свете. Граждане считают, что парализовать движение полностью может второй теракт, которого ни в коем случае нельзя допустить.

«Волнует безопасность моста: будут ли теперь серьёзнее работать таможенные службы или нет? Просто второго такого инцидента мост может и не выдержать», — беспокоится Стас М.

Ряд пользователей указывает на то, что Крымский мост больше символ, нежели переправа. Атака на него — это та красная черта, после которой киевского неонацистского режима как организатора теракта больше не может существовать.

«Это всё, конечно, здорово. Но будет ли ответ? Граждан больше всего это волнует», — считает Руслан Б.

«Отлично! Теперь ждем ответный удар по террористическому режиму Киева!» — пишет Aliya A.

«Ждём выражения глубочайшей озабоченности сразу, как правительство придёт в себя после дня рождения», — написал Сергей Х.

«Просто так это оставить уже не получится. Киев зашёл туда, где пахнет ядерным ударом. Россия должна дать ответ, иначе все воспримут наши предупреждения как блеф. А за вскрытием блефа нам придётся выложить все карты на стол, оставить на нём всё и больше никогда не участвовать в игре», — поделилась своим мнением Ангелина В.

«Если Москва и на это никак не ответ, то боюсь, что по нам действительно нанесут ядерный удар, поскольку посчитают, что и на это ответка не прилетит», — беспокоится Марат П.

Напомним, 8 октября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в своём Telegram-канале о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту после теракта было возобновлено.