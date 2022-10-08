Донецк, 8 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ получила ранение мирная жительница. Об этом 8 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«ВФУ атаковали Верхнеторецкое, — говорится в сообщении. — Ранена женщина».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Верхнеторецкое из артиллерии.