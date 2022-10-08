Воронеж, 8 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. 28-летний российский защитник Сергей Божин с оценкой 8.11 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Факел» — «Зенит».

Пресс-служба ФК «Факел» «Факел»

В матче с «сине-бело-голубыми» Сергей Божин совершил один удачный отбор и выиграл шесть верховых дуэлей. Точность передач Божина составила 67%.

В текущем сезоне Сергей Божин принял участие в 11-ти матчах за «Факел» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также защитник получил три желтые карточки.

За «Факел» Божин выступает с 1 июля 2022 года после перехода из самарских «Крыльев Советов» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.