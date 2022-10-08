Курган, 8 октября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Кургане перевозчик, заявивший о повышении стоимости проезда с 10 октября до 32 рублей, не будет увеличивать цену билета. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Http://www.gradkostroma.ru Автобусы

В автобусах маршрутов №2,6,20,26,30,306, 324, 349, 359 снимут объявления о повышении.

Данное решение принято по результатам рабочей встречи и согласительной комиссии, которая прошла сегодня с участием главы города Кургана Елены Ситниковой, директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова, руководителей МКУ «Транспортное управление» и компании перевозчика, отмечают в мэрии Кургана.

Согласительная комиссия проверила расчёты перевозчика.

«В результате принято решение о том, что перевозчик не будет повышать цены на проезд, а продолжит возить пассажиров по прежней стоимости, равной 30 рублям», — подчеркнули в горадминистрации областного центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане с января 2023 года стартует масштабная транспортная реформа с переходом на регулируемый тариф.