Воронеж, 8 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. 8 октября воронежский «Факел» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Adrien33000 Малком

Первый мяч на 12-й минуте встречи забил Георгий Гонгадзе после передачи Романа Акбашева — 1:0. Через 16 минут бразильский нападающий «сине-бело-голубых» Малком восстановил равновесие в счете — 1:1.

Составы команд:

«Факел»: Свинов, Шляков (Мастерной, 46’), Калинин, Суслов, Мендель, Божин, Морозов, Акбашев (Магаль, 69’), Квеквескири (Максимов, 78’), Аппаев, Гонгадзе (Дмитриев, 61’).

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родриган, Караваев (Бакаев, 86’), Барриос, Вендел (Мантуан, 86’), Малком, Кузяев, Клаудиньо (Мостовой, 79’), Кассьерра (Ерохин, 79’).

«Факел», набрав 10 очков, временно обошел «Локомотив» и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 30-ю очками остался на первой позиции.