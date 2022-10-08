Аксёнов пообещал запустить движение поездов по Крымскому мосту до конца дня
Симферополь, 8 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Железнодорожное движение по Крымскому мосту будет восстановлено до конца дня, сообщил 8 октября глава Крыма Сергей Аксёнов.
Minsvyaz.ru
Сергей Аксёнов
«До конца сегодняшнего дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту», — написал Аксёнов в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту, на котором ранее был совершен теракт, уже началось.
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