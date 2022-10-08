Донецк, 8 октября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Города Горловка и Донецк в Донецкой Народной Республике вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:35 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм; 16:15 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть мин калибра 120 мм; 16:21 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую.