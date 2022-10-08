Донецк, 8 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом 8 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, — говорится в сообщении. — По улице Лиственной погибли два человека».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики за 18 минут обстреляли три района Донецка натовскими снарядами.