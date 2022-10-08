Донецк, 8 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 8 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из РСЗО БМ-21 «Град».