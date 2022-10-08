8 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 17:45 — REGNUM Призыв заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова к жителям региона отправится в здравницы Крыма, Ростовской области, а также Краснодарского и Ставропольского края, потому что их безопасности угрожают обстрелы со стороны киевских нацистов, получил 8 октября реакцию других официальных лиц Российской Федерации.

Константин Маковский, Дети, бегущие от грозы

Так, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил телеканалу «Крым 24» о том, с ним уже связались главы Краснодарского и Ставропольского краев. «Они готовы принять детей из наших регионов. Такая же возможность предоставляется и для взрослых. Также в Крыму. До 10 тысяч каждая область и край готовы принять», — заверил Сальдо.

Ранее, ещё 6 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что вверенный ему в управление регион в полной мере готов принять у себя детей с их родителями, которые пожелают по какой-либо причине покинуть новые территории Российской Федерации.

«С первых дней специальной военной операции Ростовская область принимает детей из Донбасса, затем к ним присоединились и ребята из Херсонской и Запорожской областей. Тысячи прибывших мальчишек и девчонок отдохнули летом в донских лагерях, приняли участие в тематических образовательных сменах на базе наших университетов. Сейчас в школы и детские сады Ростовской области зачислены почти 7 тысяч ребят из соседних регионов. И то, что с вхождением в состав России новых субъектов статус у наших соседей поменялся, вовсе не означает, что мы завершим эту работу. Наоборот, продолжим её. Еще активнее будем принимать ребят с их родителями. Ожидаем в ближайшее время прибытия новых групп детворы, их размещение будет организовано за счёт федерального бюджета», — написал Голубев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Несмотря на готовность регионов России принять детей и взрослых с обстреливаемых нацистами территорий, существует основная проблема — транспортная, возникшая по причине террористического акта на Крымском мосту. В результате взрыва, который произошёл 8 октября, из строя был выведен автомобильный путь по этой переправе, что значительно затрудняет транспортировку людей от линии фронта в тыл.

Тем не менее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поспешил успокоить общественность. В его Telegam-канале появилась видеозапись, согласно которой на Тамани — пути, который ведёт в сторону Крыма — всё спокойно.

«Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань — Волна», работает полевая кухня. В случае необходимости готовы оперативно открыть семь пунктов. Также со стороны Краснодарского края всё готово для работы паромной переправы. Провёл оперативный штаб. В случае необходимости Краснодарский край готов принять и разместить до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области в санаториях и здравницах», — сообщает Telegram-канал главы региона.

Напомним, 8 октября заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале обратился к жителям региона и предложил им отправиться в здравницы Крыма, Ростовской области, а также Краснодарского и Ставропольского края, поскольку их безопасности угрожают обстрелы со стороны киевских нацистов.